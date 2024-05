Am vergangenen Samstagabend hat die Lokalpolizei von Palma de Mallorca einen 37-jährigen Senegalesen in s'Arenal mit mehr als 75 Packungen Marihuana, Kokain und Ecstasy festgenommen. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor. Der Mann war auf einem Elektroroller unterwegs und hatte 15 Tütchen Marihuana, 41 Portionen Kokain und 20 Ecstasy-Tabletten namens "Louis Vuitton" bei sich.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Plaça dels Nins. Die Polizisten patrouillierten und beobachteten einen Mann auf einem E-Scooter, der sich seltsam verhielt. Am Lenker seines Rollers hing eine Tasche. Die Beamten forderten den Verdächtigen daraufhin auf, anzuhalten. Der Mann ignorierte sie jedoch und versuchte zu fliehen, sodass die Polizisten den Senegalesen an seiner Kleidung packen mussten, um ihn zu stoppen. Anschließend forderte die Streife den Festgenommenen auf, den Inhalt seiner Tasche zu zeigen.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Tasche. Nachdem sie darin Mengen von Marihuana, Kokain und Ecstasy gefunden hatten, führten die Polizisten eine flüchtige Kontrolle am Senegalesen durch und entdeckten weitere Portionen Kokain in einem in seiner Kleidung versteckten Beutel. Die Person wurde sofort festgenommen und zum örtlichen Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde ein erstes Verfahren eingeleitet und der Mann mit den beschlagnahmten Substanzen an die Nationalpolizei überstellt.