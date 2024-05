Ein offenbar illegal auf dem Gelände einer von Deutschen betriebenen Finca auf Mallorca ausgetragenes Polospiel wird für den Besitzer ein Nachspiel haben. Die dem Inselrat zugeordnete Landschaftsschutz-Agentur ADT kündigte an, ein Bußgeld-Verfahren einzuleiten. Der von der Regionalregierung kontrollierte TV-Sender IB3 hatte kürzlich über das Spiel berichtet.

Seit dem Jahr 2017 ist die Finca Sa Barralina jedoch für sportliche Wettkämpfe gesperrt. Das Gelände befindet sich in unmittelbarer Nähe des beliebten Es-Trenc-Strandes, der in einem Natrurschutzgebiet liegt.

Die illegalen Aktivitäten brachten die linksregionalistische oppositionelle Mes-Partei inzwischen auf die Palme. Jaume Alzamora, der Fraktionssprecher dieser Gruppierung im Inselparlament, forderte ein schnelles Handeln seitens der Behörden. Es stelle sich die Frage, ob der von der konservativen PP-Partei kontrollierte Inselrat schon vor den TV-Bildern von den Vorgängen gewusst hatte.

Die in Argentinien einst ersonnenen Polospiele gelten in Europa als Reichensport. In wohlhabenden Kreisen sind Turniere in den vergangenen Jahren immer populärer geweorden, und die auch auf Mallorca.