Auf Mallorca hat sich am Mittwoch ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer verbrannte in seinem Wagen, der nach dem Unfall Feuer fing. Das Alter und die Nationalität des Todesopfers sind nicht bekannt.

Der tragische Unfall ereignete sich am Mittwochabend um 19.40 Uhr auf der MA-5100 von Felanitx in Richtung Porreres. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, war der Fahrer alleine in seinem Wagen unterwegs. Er prallte gegen eine Mauer und kam so zum Stehen.

Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer setzte den Notruf ab. Als die Rettungskräfte am Unfallort ankamen, hatte der Motor des Unfallwagens Feuer gefangen. Sie löschten den Brand und fanden danach die Leiche des Mannes auf dem Fahrersitz. Auch die Rettungssanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte und warum der Mann gegen die Mauer prallte, wird jetzt untersucht. Mehrere Feuerwehren aus Manacor und Felanitx sowie die Guardia Civil rückten zu dem Einsatz aus.