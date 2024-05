Auf Mallorca wird am Bahnhof des Gewerbegebiets Marratxí ein neuer großer Parkplatz eingerichtet. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag meldete, richtet sich das Angebot an Pendler, die mit dem Zug nach Palma fahren, aber auch an andere Personen wie Urlauber. Eine entsprechende Übereinkunft zwischen der mallorquinischen Bahngesellschaft und der zuständigen Gemeinde wurde inzwischen erzielt.

Der Weg für mögliche Enteignungen wurde damit frei gemacht. Für Touristen ist der Parkplatz insofern interessant, dass sie etwa nach Palma fahren können, ohne dort mühsam in Parkgelegenheit suchen zu müssen. Von Marratxí kann man auch mit dem Zug nach Sineu zum Markt oder in den beschaulichen Ort Petra fahren. Parkplätze sind auf Mallorca dünn gesät. Vor allem in der Hochsaison gestaltet es sich angesichts von Tausenden Mietwagen schwierig, einen solchen etwa an Stränden oder in Orten zu finden.