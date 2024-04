Die im Norden von Mallorca befindliche Stadt Inca will einen neuen großen Parkplatz bauen, der Raum für 100 Autos bieten soll. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Montag ist vorgesehen, dafür Brachflächen zu enteignen. Der neue Großparkplatz soll im Viertel Los Molins entstehen, wo es mehrere Schulen gibt.

Für die Enteignungen muss die Verwaltung etwa eine Million Euro aufbringen. Inca ist nach Palma und Manacor die drittgrößte Stadt auf Mallorca. Sie gilt zwar nicht als Touristenmagnet, doch sie gilt als Ort mit einem robusten bis morbiden Charme, der im Gegensatz zur Heimeligkeit anderer Orte steht. Inca verfügt über einige ansehnliche Gebäude und gute Restaurants.

Die Stadt gilt auch als Ort, in welchem sich traditionell viele Staus bilden. Touristen müssen Inca durchfahren, wenn sie etwa zum Kloster Lluc oder in die lauschigen Orte Selva und Caimari fahren wollen. Deswegen will die Verwaltung mehrere neue Straßen bauen und verlängern, um den Verkehrsfluss zu optimieren.