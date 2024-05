Der längste Nachname Spaniens zählt sage und schreibe 24 Buchstaben und ist auf Mallorca zu Hause: Ottovordemgentschenfeld. Ohne Bindestrich, ohne Leerzeichen. Wem das alles recht deutsch vorkommt, der liegt richtig. Während die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" dieses für spanische Zungen gewaltige Wortgeflecht geographisch nicht so recht einzuordnen vermochte, führt eine kurze Google-Suche ins Ziel. Dem Haller Kreisblatt zufolge läuft Ottovordemgentschenfeld auch in Deutschland kein Nachname den Rang ab. Glaubt man der Lokalzeitung, ist der Name im Kreis Gütersloh "nicht Ungewöhnliches".

Im Land der unzähligen Gómez', Rodríguéz' und Sánchez' lässt Ottovordemgentschenfeld sogar berüchtigte Nachnamen aus dem Baskenland hinter sich. Arietaleanizbeazcochea, Garroguerricaechevarria und Garroguerrikaetxebarria (viel Glück bei der Aussprache!) landen dem Statistikamt INE zufolge auf Rang zwei. Alle drei setzen sich aus 23 Buchstaben zusammen.

Auf Mallorca, will die MM-Schwesterzeitung herausgefunden haben, waren bis vor wenigen Jahren gar drei Ottovordemgentschenfeld gemeldet. Einer soll verstorben sein, ein weiterer sei in seine Heimat zurückgekehrt und der dritte, der auf den Vornamen Jürgen höre, weile noch auf der Insel. Wo genau? Im Ortsteil Sa Coma in Sant Llorenć des Cardassar. Der Ortsname kommt übrigens immerhin auf 23 Buchstaben.

Unter den Nachbarn ist Ottovordemgentschenfeld offenbar keineswegs ein Unbekannter. "Für den kommen ab und zu Benachrichtungen per Post, auch von der Ortspolizei", wusste ein gewisser Luis der Zeitung zu berichten. Doch Luis will noch mehr über seinen Nachbarn aus Deutschland in Erfahrung gebracht haben: So soll Ottovordemgentschenfeld zuvor im Einwohnermeldeamt in Capdepera gemeldet gewesen sein. Ganz nebenbei: Für "Ultima Hora" ist der längste Nachname Spaniens – und Deutschlands – das ideale Passwort für Internetnutzer.