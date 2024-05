Zeitweise ergiebiger Regen hat die Menschen auf Mallorca am Dienstag das Staunen gelehrt. Am Vormittag gingen über einen längeren Zeitraum größere Mengen nieder. Auch vor dem MM-Redaktionsgebäude prasselten die Tropfen auf den Asphalt. Noch am Montag hatte die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel geschienen.

Niederschlag gibt es auf Mallorca im Spätsommer, Herbst, Winter und Frühling. Im März und April hatte es besonders oft geregnet, sodass die Menschen die Sonne herbeisehnten. Die Temperaturen stiegen auch an, doch lang anhaltende Sonnenphasen blieben bislang aus. Das ändert sich in der Regel im Juni: Dann breitet sich wie üblich in dieser Jahreszeit ein Hochdruckgebiet über der Insel aus, das über Wochen und sogar Monate stabil bleibt. Dann regnet es nicht und die Landschaft dörrt etwas aus.