Ein holländischer Passagier ist am 7. Mai auf dem Flughafen in Palma de Mallorca dabei erwischt worden, wie er 10.900 Ecstasy-Pillen und 2,1 Kilo Amphetamine auf die Insel schmuggeln wollte. Versteckt hatte der Dealer die Ware in einem doppelten Boden des Koffers und in Tomatendosen. Es handelt sich um den bisher größten Drogenfund dieser Art auf dem Flughafen Son Sant Joan. Der mutmaßliche Verbrecher wurde festgenommen, am 8. Mai dem Gericht vorgeführt und kam danach in U-Haft.

Der 58-jährige vermeintliche Tourist aus Holland gab am Airport vor, ein paar Tage auf der Sonneninsel genießen zu wollen. Im Gespräch verwickelte er sich jedoch in widersprüchliche Aussagen, sodass Mitarbeiter des Zolls und der Polizei beschlossen, den Mann und seine zwei Koffer genauer unter die Lupe zu nehmen. Und sie staunten nicht schlecht über die Massen an Drogen, die sie vorfanden. Noch erstaunlicher war allerdings die Kreativität, die der Schmuggler für die Verstecke des Rauschgifts an den Tag legte. Der Händler verpackte Tausende Pillen Ecstasy in einem extra angelegten doppelten Boden des Gepäcks. Über zwei Kilo Amphetamine wurden jedoch vier von ihm transportierten Tomatendosen entdeckt. Darin hatte er unter einer Schicht des Doseninhalts kiloweise Amphetamin gepresst. Der Kriminelle wurde wegen eines mutmaßlichen Drogenhandelsverbrechens festgenommen und einen Tag später dem Gericht vorgestellt. Nun sitzt er erst einmal in U-Haft, ohne Aussicht auf eine vorläufige Entlassung durch Kaution.