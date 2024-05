Ein Wasserschaden hat am Mittwochmorgen in Palma de Mallorca in der Calle Manuel Azaña und in der Avenida de México für Chaos gesorgt. Die Straßen brachen auf oder wellten sich wie ein Stück nasses Papier.

Der Verkehr wurde vorsorglich in beide Richtungen gesperrt, in rund 100 Wohnungen und Geschäften ist die Wasserversorgung beeinträchtigt. Wann der Vorfall behoben und die Blockierung aufgelöst sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Unmittelbar nach der Meldung des Vorfalls reiste eine Brigade des Wasserversorgungsunternehmens Emaya in den betroffenen Straßen an und fand ein großes, mit Wasser gefülltes Loch inmitten des Asphalts vor. Der Straßenbelag dehnte und verformte sich durch die ausgetretene Flüssigkeit unter der Oberfläche. Die Mitarbeiter der Emaya machten sich sofort an die Schadensbehebung. Die Lokalpolizei wurde ebenso einbestellt. Aufgrund der Reparaturarbeiten wird die örtliche Wasserversorgung bis mindestens 14 Uhr unterbrochen sein.