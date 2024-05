Ein kurioser Streit um einen undichten Whirlpool in einem Wohnhaus in Palma de Mallorca hat das Oberlandesgericht beschäftigt. Die Besitzerin der Wohnung mit dem Becken, das auf der Terrasse installiert worden war, muss dieses auf Geheiß der Justiz unverzüglich entfernen.

Es wurde als erwiesen angesehen, dass der Pool so undicht war, dass die Bewohner des darunter liegenden Stockwerks über feuchte Decken klagen mussten. Außerdem war das Becken ohne Zustimmung der anderen Eigentümer des Wohnhauses konstruiert worden. Die Probleme mit dem Jacuzzi begannen im Jahr 2019.

Das Oberlandesgericht bestätigte das Urteil einer unteren Instanz. Es erkannte zwar an, dass das Gebäude an der bekannten Ausfallstraße Avenida Aragón strukturelle Mängel hat, gab jedoch der Eigentümerin der Wohnung die gesamte Schuld an der Angelegenheit.