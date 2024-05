Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca einen 67-jährigen Mann festgenommen, der in einer Bar einer Frau mit dem Handy unter den Rock fotografiert hatte. Zu dem Vorfall kam es vor einigen Tagen in einem Lokal an der Straße 31. de Diciembre im Zentrum der Stadt.

Die Tat wurde von einem britischen Urlauber beobachtet. Der gab an, den Mann mit einem Handy unter einem Tisch ausgemacht zu haben. Er warnte den ebenfalls am Tisch sitzenden Lebensgefährten der Frau, der den Rentner zur Rede stellte. Sogleich wurde die Nationalpolizei gerufen. Der Verdächtige gab auf Verlangen der Ordnungshüter unverzüglich sein Mobiltelefon ab und gestand die Tat. Es wurden mehrere Fotos sichergestellt. Der Mann wurde wegen unzüchtigen Verhaltens angezeigt.