Ein Arbeiter ist am Mittwochmorgen in Algaida bei einem Unfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen, wie die Rettungsdienste mitteilten. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen und die Kriminalpolizei hat entsprechende Untersuchungen am Ort des Geschehens durchgeführt.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall, als ein Balken herabfiel und den Arbeiter traf, der dabei tödliche Verletzungen erlitt. Es waren seine Kollegen, die den Rettungsdienst alarmierten, aber es konnte nichts mehr für ihn getan werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann dabei, eine Veranda zu reparieren, als sich die Konstruktion löste. Es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, allerdings ohne Erfolg. Die Beamten der Guardia Civil riegelten in der Folge die Baustelle ab und befragten die Kollegen des Opfers und den Verantwortlichen für die Arbeiten, die sich allesamt sehr betroffen von dem Vorfall zeigten. Der Verstorbene wurde ins gerichtsmedizinische Institut gebracht, wo er in den kommenden Stunden einer Autopsie unterzogen werden soll.