Beim Einsturz eines Gebäudes an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Donnerstagabend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, unter den Trümmern werden noch mindestens zehn Personen vermutet. In der Gegend halten sich im Frühling und Sommer Tausende deutsche Insel-Urlauber auf. Ob auch Bundesbürger unter den Opfern sind, ist aber noch unklar.

Bei dem eingestürzten Gebäude soll es sich um einen Teil des Restaurants Medusa Beach handeln. Der Vorfall ereignete sich kurz nach acht Uhr abends in der Calle Cartago im Ortsteil Ses Cadenes auf Höhe des Balneario 2. Zunächst war nur von einem Todesopfer die Rede, am späten Donnerstagabend wurde dann ein zweiter Toter bestätigt Es waren die Nachbarn, die sofort nach dem Vorfall Polizei und Guardia Civil alarmierten. Bei dem eingestürzten Bau handelt sich um ein relativ niedriges, zweistöckiges Gebäude. Offenbar waren große Teile davon auf eine darunter befindliche Terrasse gestürzt. Zunächst hatte es Spekulationen gegeben, dass die Zwischendecke eingebrochen sein könnte, diese Hypothese wurde aber in der Zwischenzeit inzwischen verworfen. Die Beamten, die derzeit vor Ort im Einsatz sind, haben die Straße abgesperrt, damit die Einsatzkräfte ohne Komplikationen arbeiten können. Jetzt wird mit Hochdruck nach Vermissten gesucht. Die von der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befragten Quellen haben angegeben, dass sie Momente großer Angst erleben, weil noch niemand weiß, wie es um die in dem Gebäude eingeschlossenen Personen steht. Die Einsatzkräfte haben bestätigt, dass auch die Feuerwehr und Krankenwagen mobilisiert wurden und dass die Verletzten, die bereits befreit wurden, auf der Straße behandelt werden, wo sich mittlerweile auch viele Schaulustige versammelt haben.