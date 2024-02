In Mallorcas Inselhauptstadt Palma ist am Montagnachmittag ein dreistöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Zwischenfall gegen 16 Uhr in der Calle Polvorín im Stadtviertel El Terreno. Ersten Behördenangaben zufolge befand sich zum Zeitpunkt des Einsturzes niemand in dem Gebäude. Aus Sicherheitsgründen ließ die Stadt noch am selben Nachmittag mehrere angrenzende Häuser vorübergehend räumen.

Die Feuerwehr, so die Zeitung weiter, gehe nach einer ersten Einschätzung davon aus, dass das oberste Stockwerk aufgrund eines Versagens der Tragstruktur eingestürzt sei. Einen wesentlichen Anteil hätten zudem die starken Regenfälle der zurückliegenden Stunden haben können. An dem Gebäude wurden gegenwärtig Renovierungsarbeiten durchgeführt. Ähnliche Nachrichten Alarm nach Dacheinsturz von Sóllers altem Stadttheater Kurze Zeit nach dem Einsturz ordnete die Stadt aus Sicherheitsgründen die vorübergehende Evakuierung mehrerer angrenzender Wohnhäuser an. Insgesamt waren der Zeitung zufolge acht Familien von der Vorsichtsmaßnahme betroffen. Diese sollen zumeist bei Verwandten unterkommen beziehungsweise in Notunterkünften der Stadt untergebracht worden sein. In den nächsten Tagen sollen Experten feststellen, ob durch den Einsturz des Hauses Nummer sieben die Tragstrukturen der Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen worden seien. In den zurückliegenden Monaten war es in Palma bereits zu mehreren Hauseinstürzen gekommen. Meist handelte es sich dabei um Gebäude, deren in die Jahre gekommene Tragstruktur dem Gewicht nicht mehr standhielt. In manchen Fällen waren Häuser betroffen, die seit geraumer Zeit leerstanden und einer Restaurierung bedurften.