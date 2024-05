Beim Einsturz eines Hauses an der Playa de Palma sind auf Mallorca am Donnerstagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, mehr als 25 sollen verletzt worden sein. Noch ist unklar, ob sich unter den Opfern auch Deutsche befinden, allerdings halten sich während der Saison am "Ballermann" immer Tausende Urlauber aus der Bundesrepublik auf.

Bisher bekannt ist, dass es sich bei einem der Toten um einen Senegalesen handeln soll. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, handelt es sich um Abdoulaye D., einen "Ballermann"-Türsteher, der vor sieben Jahren in den Medien als "Held" für Schlagzeilen sorgte, nachdem er an der Playa de Palma einen Menschen vor dem Ertrinken gerettet hatte. Abdoulaye D. soll unter den Todesopfern sein. Bei zwei weiteren Todesopfern handelt es sich einem Bericht der "Mallorca Zeitung" zufolge um den Geschäftsführer des Lokals "Medusa Beach Club" sowie eine Kellnerin. Über das vierte Todesopfer ist bisher noch nichts bekannt geworden. Ob das Unglück weitere Menschenleben gekostet hat, wird die Polizei in den kommenden Stunden klären. Das Gebäude war am Donnerstagabend gegen 20 Uhr plötzlich und ohne Grund in sich zusammengefallen. Einem Augenzeugen zufolge habe es einen lauten Knall gegeben, als das Haus in einstürzte. "Ultima Hora" zufolge soll es mehr als 25 Verletzte geben, ob sich noch Menschen in den Trümmern befinden, ist zur Stunde unklar.