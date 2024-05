"Es war wie eine Bombe", hat Javier, ein Zeuge des Hauseinsturzes in der vergangenen Nacht an der Playa de Palma auf Mallorca, berichtet. Bei der Tragödie in der Calle Cartago kamen vier Menschen ums Leben. Die Terrasse des Restaurants "Medusa Beach" war eingestürzt und hatte das Erdgeschoss des Gebäudes unter sich begraben, das in dem Moment voller Menschen gewesen war.

"Es ist sehr traurig", sagte der Inhaber der Boutique "Moda Meena" direkt neben dem Ort des Vorfalles, Raul Pursnani. "Der Einsturz war sehr schnell und der Lärm war sehr laut", berichtete der Inder. "Ich kann kaum sprechen. Die Leute haben gegessen, sie waren im Urlaub, und jetzt sieh dir an, was passiert ist", fügte Pursnani hinzu. Über die mögliche Ursache des Einsturzes bemerkte er: "Es ist schade, jedes Jahr gibt es Inspektionen, aber diese Dinge scheinen schwer zu vermeiden zu sein." Nach Angaben weiterer Anwohner war das Lokal Medusa Beach "vor ein paar Jahren" renoviert worden, und der Teil, der einstürzte, war als Chill-out-Bereich genutzt worden. Kurz nach Bekanntwerden des Unglücks näherten sich viele Schaulustige, darunter Einheimische und Touristen, der Polizeiabsperrung. Einige von ihnen umgingen diese sogar, um näher an das eingestürzte Lokal heranzukommen. Auf der Straße herrschte ein reges Treiben mit Sirenen und Krankenwagen.