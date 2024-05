Unglück an der Playa de Palma Deutsche Mallorca-Urlauber an der Playa de Palma: "Was passiert ist, belastet uns sehr" Touristen aus der Bundesrepublik sahen an diesem Freitag fassungslos zu, wie nach dem Gebäudeeinsturz mit vier Toten an der Playa de Palma letzte Trümmer weggeschafft wurden. Unterdessen erheben die Nachbarn schwere Vorwürfe.