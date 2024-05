Nach dem tödlichen Einsturz eines Restaurants auf Mallorca haben sich jetzt erstmals die Betreiber des betroffenen Lokals "Medusa Beach Club" zu Wort gemeldet. In einer schriftlichen Mitteilung, die sie an diesem Samstag haben verschicken lassen, heißt es: "Wir sind geschockt über das, was passiert ist. Wir von Medusa Beach möchten den Familien der Opfer unser aufrichtiges Beileid aussprechen."

Weiter versichern sie: "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun und mit den Behörden zusammenarbeiten, um alles zu verstehen, was passiert ist. Wir möchten den Einsatzkräften zutiefst für ihr schnelles Eingreifen danken. Die Mitteilung ist am Samstag in drei Sprachen – Spanisch, Englisch und Deutsch – an die Presse versandt worden. Bei den Verantwortlichen hinter "Medusa Beach" soll es sich um ein österreichisches Geschwisterpaar handeln. Ein weiterer Bruder soll ebenfalls als Freizeitunternehmer an der Playa de Palma aktiv sein. Das einst als "Tex-Mex"-Lokal betriebene Etablissement war erst vor drei Jahren in ein Beach-Club-Lokal umgewandelt worden. Bei dem Einsturz des Beachclubs Medusa Beach waren am Donnerstag an der Playa de Palma vier Menschen, darunter zwei deutsche Urlauberinnen, ums Leben gekommen. Derzeit untersuchen die Behörden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Terrasse im Obergeschoss überlastet gewesen und deshalb eingebrochen sein. Die Ermittler wollen nun feststellen, ob es bei den Umbauarbeiten an dem Lokal in den vergangenen Jahren Unregelmäßigkeiten gegeben hat und die Nutzung der Terrasse als "Rooftop" möglicherweise gesetzeswidrig gewesen ist.