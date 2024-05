Am Flughafen von Mallorca ist am Mittwoch ein junges Urlauber-Paar festgenommen worden. Die beiden Briten hatten zuvor die Zeche geprellt. Anstatt eine Hotel-Rechnung in Höhe von 192 Euro zu bezahlen, waren sie einfach abgereist. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch in einem Hotel in Palmanova im Südwesten der Insel. Beim Auschecken wollte das Urlauber-Paar – 21 und 22 Jahre alt – seine Rechnung an der Rezeption bezahlen. Zuerst hatten die beiden versucht, mit Kreditkarte zu zahlen. Als die Rezeptionistin ihnen mitteilte, dass dies nicht möglich sei, gaben die Briten an, vom Automaten Bargeld abheben zu wollen.

Doch sie kamen nicht wieder. Der Hotelmanager erstattete Anzeige bei der Guardia Civil. Die Beamten prüften daraufhin, ob sie die beiden Briten am Flughafen von Mallorca ausfindig machen konnten. Tatsächlich trafen die Beamten das Urlauber-Paar am Airport an und nahm es fest.

Ihnen wurde Betrug vorgeworfen. Eine Nacht verbrachte das Paar im Gefängnis, danach wurden sie am Donnerstag dem Richter vorgeführt. Nachdem sie eine Zahlung über 192 Euro am Gericht hinterlegt hatten, konnten sie mit neuen Flug-Tickets die Insel verlassen.