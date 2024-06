In Palma de Mallorca und zahlreichen Dörfern sind offenbar dieser Tage Frauen unterwegs, die an Türen klingeln und sich als Krankenschwestern ausgeben. Einschlägigen Whatsapp-Gruppen zufolge erschlichen sich diese Besucherinnen den Zugang zu Wohnungen in mehreren Fällen, um dort Wertgegenstände zu entwenden.

Wie es heißt, kommen diese Frauen immer in Kleingruppen. Außerdem tragen sie perfekt sitzende Uniformen. Vorfälle wurden aus den Tramuntana-Dörfern Esporles und Bunyola und aus dem Palmesaner Meeresvorort Coll d'en Rabassa bekannt. Die Gemeinde warnte jetzt unmissverständlich ihre Senioren vor den Diebinnen. Betroffene müssten sofort die Polizei oder die Guardia Civil verständigen. Die falschen Krankenschwestern haben den Whatsapp-Gruppen zufolge in mehreren Fällen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände gestohlen. Manchmal werde sogar ein Betrag von 90 Euro fúr die Visite verlangt.