In Alaró am Rande des Tramuntana-Gebirges auf Mallorca ist der Mietwagen einer Frau zerkratzt worden. Die Familienmutter hatte sich einen Mietwagen geliehen, weil ihr eigenes Fahrzeug in einer Werkstatt repariert wurde. In diesen Tagen fand sie das gemietete Auto mit Kratzern im Lack vor.

Ähnliche Nachrichten Kurios: Roter Luxus-Audi mit "Mallorca"-Kennzeichen entdeckt Mehr ähnliche Nachrichten Daneben hinterließen die Täter einen Aufkleber mit einem Schild, das ein ins Wasser stürzendes Fahrzeug zeigt. Darunter stand: "Ihr Mietwagen ist hier nicht sicher. Nehmen Sie sich vor den Einheimischen in Acht, sie sind wütend." Der Sticker stammt von einem Bündnis mit dem Namen "Vereinigung wütender Nachbarn". Die Tat ist auf die Zunahme von Mietfahrzeugen in unterschiedlichen Orten auf dem mallorquinischen Hinterland zurückzuführen. Dies verringert den verfügbaren Parkraum von Fahrzeugen. Die Zunahme von Autos auf der Insel gilt als Folge der Massifizierung und eines bisher unregulierten Mietwagensektors.