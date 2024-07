Der Sommer auf Mallorca nimmt nun richtig Fahrt auf. Nachdem es in dieser Saison verhältnismäßig spät warm geworden ist, kommt schon der erste Hitze-Hammer. In dieser Woche werden auf der Insel Werte bis 37 Grad erwartet – deshalb hat der spanische Wetterdienst auf den Balearen, Aemet, die erste Wetterwarnung des Jahres herausgegeben.

Am kommenden Freitag, 12. Juli, soll es vor allem im Norden sowie Nordosten und in der Mitte der Insel sehr heiß werden. Deshalb gilt die Wetterwarnstufe Gelb vor hohen Temperaturen. Sie ist für die Zeit zwischen 13 und 18 Uhr herausgegeben worden. Am wärmsten mit 37 Grad soll es in Inca werden. Des Weiteren werden am Freitag 36 Grad in Sa Pobla erwartet, 35 Grad in Santa Maria del Cami, 34 Grad in Llucmajor sowie in Campos.

Vor allem Babys, Kinder, Schwangere und Ältere sollten die Mittagshitze meiden und sich eher schattige Plätze suchen. Viel Trinken und luftige Kleidung können ebenfalls helfen, die Extremwerte besser zu vertragen. In der Hitze verträgt der Körper lauwarme Getränke besser als sehr kühle. Auch eine Kopfbedeckung zu tragen, ist ratsam.

Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit auf Mallorca liegen die gefühlten Temperaturen oft über den gemessenen Werten. Hinzu kommt, dass die Mittagshitze – anders als in Deutschland – auf der Insel meistens etwas später, zwischen 14 und 17 Uhr, vorherrscht. Deshalb machen viele Einheimische und Residenten zu dieser Zeit die typisch spanische Siesta.

Die erste große Hitze des Jahres auf Mallorca wird sicher auch wieder tropische Nächte mit sich bringen. Davon sprechen Meteorologen, wenn die Tiefstwerte in der Nacht nicht unter 20 Grad sinken. Auf dem spanischen Festland ist es sogar noch heißer als auf Mallorca. Teilweise ist in anderen Teilen Spaniens schon vor Wochen Hitzewarnung herausgegeben worden.