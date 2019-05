Bewerber für EU-Vorsitz will Kurzstreckenflüge verbieten

Der Niederländer Frans Timmermans, der Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden will, schließt ein Verbot von Kurzstreckenflügen auf dem EU-Territorium nicht aus, was auch Mallorca betreffen würde. Entsprechend äußerte sich der sozialdemokratische Politiker jüngst in einer ZDF-Sendung anlässlich der am 26. Mai stattfindenden Europawahl, an der auch sein Kontrahent, der konservative deutsche Mitbewerber Manfred Weber von der CSU, teilnahm.

Timmermans antwortete in einer Ja-Nein-Runde zum Thema Klimaschutz auf die Frage von ZDF-Chefredakteur Peter Frey, ob Kurzstreckenflüge abgeschafft werden sollten: „Ja! Aber dann muss es eine gute Bahn geben.“ Zugleich machte sich der Politiker für eine Kerosinbesteuerung stark, um die Luftfahrtbranche an den Kosten für die Einhaltung der Klimaschutzziele bis 2030 zu beteiligen: „Wieso gibt es immer noch keine Steuer bei Kerosin? Das ist völlig verrückt.“

Als Kurzstreckenflüge gelten Verbindungen von bis zu 1500 Kilometern. Auch Flüge von Mallorca zu einigen Zielen in Mitteleuropa gelten als Kurzstreckenverbindungen.