Urteil gegen Separatisten am Montag erwartet

Der Oberste Spanische Gerichtshof wird voraussichtlich am Montag das Urteil gegen die katalanischen Separatisten-Führer sprechen. So berichten es verschiedene spanische Medien. Es wird gemutmaßt, dass die katalanischen Politiker jeweils 15 Jahre Haft wegen Aufruhr bekommen.

Insgesamt stehen zwölf katalanische Politiker vor Gericht. Neun von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird das Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens von vor zwei Jahren zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Rebellion Gefängnisstrafen von 15 bis 25 Jahren gefordert. Laut Medienberichten werden die Richter allerdings die Angeklagten allerdings wegen Aufruhr verurteilen, dann drohen bis zu 15 Jahre Haft. Eine offizielle Aussage gibt es dazu allerdings nicht.

Rund um das Referendum sowie den Prozess und die Untersuchungshaft einiger Politiker hatte es in Barcelona sowie auch auf Mallorca monatelang Proteste gegeben.

In mehreren Orten von Mallorca sind für Montag Demonstrationen angekündigt worden. So wollen Unabhängigkeitsbefürworter in Palma (Plaça Cort, 20 Uhr) sowie in Inca, Manacor, Pollença, Felanitx und Llubí auf die Straße gehen. (cls)