Spanien-Minister relativiert Quarantäne-Anordnung

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa hat am Dienstag erklärt, dass er die kürzlich dekretierte Quarantäne für ausländische Einreisende zur Disposition stellen würde, sobald eine übergeordnete EU-Regelung komme. Der Sozialist erinnerte daran, dass die 14-tägige Maßnahme ohnehin nur bis zum Ende des Alarmzustandes dauern werde.

Der soll zunächst am 7. Juni enden, doch weitere Verlängerungen sind durchaus denkbar.

Wer nach Spanien, also auch nach Mallorca, einreisen will, muss sich zwei Wochen lang in einer Wohnung oder in einem Hotel aufhalten und darf nur heraus, um sich mit Lebensmitteln einzudecken. (it)