Madrid stellt klar: Quarantänepflicht endet mit Alarmzustand

Nach fassungslosen Reaktionen auch auf internationaler Ebene hat die spanische Zentralregierung in Madrid erneut klargestellt, dass die seit dem 15. Mai für ausländische Einreisende auch auf Mallorca geltende Quarantäne mit dem Alarmzustand enden werde. Tourismusministerin Reyes Maroto äußerte dies in einem Interview am Montag.

Der Alarmzustand gilt bis zum 7. Juni. Ursprünglich hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez diesen bis Ende jenes Monats verlängern wollen, bekam aber dafür keine Mehrheit im Parlament zusammen.

Andeutungen von Regierungspolitikern, einen erneuten Anlauf zu einer weiteren Verlängerung zu machen, gab es bereits. Die Mehrheitsfindung für so ein Vorhaben dürfte aber fast unmöglich sein, zumal mit einer Unterstützung der oppositionellen rechtsliberalen Ciudadanos-Partei nicht mehr zu rechnen ist. (it)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este lunes que la entrada de turistas a España será un hecho en julio, una vez que concluya el estado de alarma y la cuarentena a visitantes extranjeros.

En una entrevista en el programa «Más de Uno» en Onda Cero, Maroto ha defendido la imposición de la cuarentena, una medida que también se ha adoptado en otros países pero que es temporal, por lo que ha animado en especial a franceses y alemanes a planificar sus vacaciones de este verano, ya que las restricciones se eliminarán coincidiendo con el fin del estado de alarma.

