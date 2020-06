Politikerin macht sich über Empfang von Deutschen auf Mallorca lustig

Ironische Kommentare einer Abgeordneten der oppositionellen Partei Pi über den Empfang der ersten deutschen Touristen auf Mallorca haben Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag im Regional-Parlament in Palma de Mallorca zur Weißglut gebracht.

Die sozialistische Politikerin bezeichnete die Äußerungen von Lina Pons als respektlos gegenüber den Arbeitnehmern in der Hotelbranche und den Hoteliers. Das gehöre nicht in das Parlament, sagte sie. "Uns ist es sehr schlecht gegangen und es geht uns weiter sehr schlecht." Man müsse die Wirtschaft jetzt auf Vordermann bringen.

Pons hatte die Begrüßung der Gäste unter anderem mit dem in Spanien Kultstatus genießenden Film "Bienvenido Mr. Marshall" verglichen, in welchem Spanier US-Soldaten in den 50er-Jahren untertänig begrüßten und von diesen arrogant behandelt wurden.

Auch der Empfang der ersten deutschen Pauschalurlauber in den 60er-Jahren mit Tänzen und ähnlichen Ritualen auf Mallorca wurde von der Abgeordneten als Vergleich herangezogen. (it)