Bei 50 neuen Corona-Fällen pro Woche pro 100.000 Einwohnern will Berlin Spanien-Tourismus stoppen

Angesichts von mehreren lokalen Corona-Ausbrüchen in Deutschland wie etwa beim Fleischverarbeiter Tönnies in Gütersloh hat Außenminister Heiko Maas bei seinem Besuch in Spanien am Dienstag geäußert, wann der Tourismus nach Spanien wieder eingeschränkt werden könnte.

Sollten in der Bundesrepublik oder in Spanien 50 neue Fälle pro Woche pro 100.000 Einwohnern überschritten werden, müsse man die Reisen stoppen, sagte der SPD-Politiker in Valencia. Doch eine abschließende Einigung über Zahlen sei noch nicht erzielt worden.

In den vergangenen Tagen hatte es in Deutschland mehrere lokale Corona-Ausbrüche gegeben. Die Kreise Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen wurden am Dienstag wegen des Corona-Ausbruchs bei Tönnies mit mehr als 1000 Ansteckungen unter Quarantäne gestellt. Auch vom Hähnchenschlachter Wiesenhof bei Oldenburg wurden am Dienstag Coronafälle gemeldet. Des Weiteren gab es lokale Ausbrüche etwa in Berlin und Göttingen. Die lokalen Ausbrüche in Spanien sind bislang nicht so stark wie in Deutschland.

Heiko Maas hatte am Dienstag Spanien besucht, um die besonders engen Beziehungen hervorzuheben. Er traf sich mit Außenministerin Arancha González Laya. (it)