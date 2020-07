Strengere Maskenpflicht für Mallorca erwogen

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln schließt nicht aus, die Bürger auch dann zum Tragen einer Maske zu verpflichten, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Angesichts der Tatsache, dass das Virus weiter unterwegs ïst und sich in geschlossenen, nicht gelüfteten Räumen möglicherweise auch durch die Luft bewegen kann, denke man über so etwas nach, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch Behördenkreise.

Als bislang einzige Region in Spanien hat Katalonien unlängst beschlossen, ab Donnerstag die generelle Maskenpflicht einzuführen. Dort musste ein Gebiet bei Lleida wegen eines größeren Corona-Ausbruchs kürzlich erneut unter Quarantäne gestellt werden.

Im Augenblick müssen Masken spanienweit in öffentlichen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Für draußen gilt das auf Straßen, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. (it)