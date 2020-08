Mallorca-Regierung kündigt Maßnahmen wegen steigender Coronazahlen an

Angesichts steigender Coronafall-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln will die Regionalregierung jetzt gegensteuern. Gesundheitsdirektorin Maria Antònia Font kündigte am Mittwoch neue Maßnahmen an. Man wolle allerdings nicht zu Deeskalationsphasen jenseits der so genannten "Neuen Normalität" zurückkehren. Es gehe vielmehr darum, die Bildung von Versammlungen, die das Ansteckungs-Geschehen fördern, stringenter zu regulieren.

Die neuen Fälle auf den Inseln gehen laut der Gesundheitsdirektorin zumeist von Treffen in Räumlichkeiten und unter freiem Himmel aus, auch viele jüngere Personen seien jetzt betroffen.

Zwar wurden am Mittwoch 279 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet, doch laut Maria Antònia Font handelt es sich dabei zu 90 Prozent um Menschen ohne jegliche Symptome. Vor einigen Monaten waren die noch gar nicht offiziell erfasst worden. Man erwarte keinesfalls eine Überstrapazierung der Krankenhäuser und erst recht nicht der Intensivstationen, so Font weiter. (it)