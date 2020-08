Deutscher Tourismusbeauftragter hält Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca für möglich

Der Tourismus-Beauftragte der deutschen Bundesregierung, Thomas Bareiß, schließt eine baldige Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca nicht aus. "Die Zahlen gehen wieder zurück", sagte der CDU-Politiker im TV-Sender n-tv. Komme in den nächsten Tagen das grüne Licht vom Robert-Koch-Institut, werde man handeln.

Was die Reisewarnungen im Allgemeinen anbelangt, so habe man in Deutschland ein "atmendes System", sagte Bareiß weiter. Es gebe klare Kriterien. "Wenn 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu erkennen sind, dann muss man reagieren."

Unterdessen zeichnet sich in Deutschland ein Ende der kostenlosen Testpflicht und eine Wiedereinführung der 14-tägigen Quarantäne für Einreisende aus Risikogebieten ab. Bund und Länder entschieden dies in einer Konferenz am Montag. Ab Mitte September oder Anfang Oktober 2020 solle dies gelten. Einzige Ausnahme: Wenn sich Einreisende frühestens nach fünf Tagen selbst auf das Coronavirus testen lassen, können sie die Quarantäne umgehen.

Grund für den Stopp der kostenlosen Coronatests seien überlastete Labore, hieß es. Pro Woche werden momenten bis zu 875.000 Coronatests in Deutschland durchgeführt. (it)