Balearen-Regierung genehmigt Demo auf Mallorca

Die Balearen-Regierung hat die für Montag (1.März) angekündigte Demonstration der Gruppierung "La Resistencia Balear" genehmigt. Grund für die Autorisierung ist vor allem die stabile Corona-Situation auf der Insel. Mallorca befindet sich mittlerweile in der Gesundsheitsstufe 3. Die Skala der Risikostufen reicht von 0 bis 4.

Treffpunkt der Kundgebung ist die Plaça d'Espanya in der Innenstadt von Palma. Von dort aus startet der Fußmarsch in Richtung Balearen-Regierung am Consolat de Mar. Die Demonstranten fordern, dass Gastrobetriebe ab kommenden Dienstag uneingeschränkt und nicht nur bis 17 Uhr öffnen dürfen.

Bereits vor einigen Wochen hatte das Bündnis Autokorsos als Protest gegen die Schließung von Restaurtants und Bars organisiert. Die Veranstalter mussten aufgrund von missachteten Corona-Regeln teilweise hohe Bußgelder bezahlen. (cg)