Mallorca-Kritiker Lauterbach für den Sommer unerwartet optimistisch

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat mit unerwartet optimistischen Aussagen zur Corona-Pandemie auf sich aufmerksam gemacht: In der ZDF-Talkshow "Lanz" erklärte er die Gründe: „Was exponentiell ansteigt, sinkt auch wieder exponentiell ab", sagte er. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Ende Mai bis Anfang Juni deutlich sinkende Zahlen haben."

Es werde einen sehr guten Sommer geben, fügte Lauterbach hinzu. Die aktuelle Kombination aus Corona-Maßnahmen, besserem Wetter und dem größeren Impferfolg würden dazu beitragen.

Lauterbach hatte sich in den vergangenen Monaten als harter Kritiker unter anderem von Reisen nach Mallorca profiliert. in den Ostertagen riet er davon eindringlich ab und zweifelte sogar offizielle Zahlen an. Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol sagte jüngst der Bild-Zeitung, dass sie eine Entschuldigung von dem Politiker annehme, und lud ihn zu einem Urlaub auf der Insel ein. (it)