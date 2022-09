Die Corona-Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland soll zum Herbst vorerst entfallen. Die zunächst weiterhin bundesweit im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Vorgabe zum Tragen von FFP2-Masken an Bord soll doch gestrichen werden, wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf Koalitionskreise berichten. Zugleich soll laut der Verständigung aber im Gesetz bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2-Maskenpflicht gilt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur: "Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikron-Welle. Deswegen setzen wir beides ein." Auch in Arztpraxen solle daher Maske getragen werden. "Solange die Pandemielage es erlaubt, wird dagegen im Flieger die Maskenpflicht fallen. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort. Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft." Laut dem bestehenden Gesetz gilt die Maskenpflicht im Flugzeug noch bis zum 23. September.

In Spanien gilt weiterhin die Maskenpflicht im Flugzeug. Zuletzt wurde dies vor einigen tagen noch einmal in Erinnerung gerufen, als Verkehrsministerin Raquel Sánchez im Parlament in Madri irrtümlich das Ende der Maskenpflicht in spanischen Flugzeugen ankündigte, anschließend aber korrigiert wurde.

Was Deutschland anbelangt, so hatte sich die FDP für ein Ende der Maskenpflicht in den Maschinen starkgemacht. Vorgesehen ist für den Flugverkehr nun, dass die Bundesregierung eine Maskenpflicht für Passagiere und Bordpersonal durch eine Verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates verhängen kann, wenn die Corona-Lage dies erforderlich machen sollte. Genannt werden FFP2-Masken oder einfachere OP-Masken.

Die Luftfahrtbranche protestiert seit Längerem gegen die Maskenpflicht an Bord und verweist darauf, dass sie in anderen Alltagsbereichen und Ländern nicht mehr gelte. Fliegt man etwa von der Schweiz nach Mallorca, so braucht man schon seit April keine Maske mehr im Flieger zu tragen. Das gilt auch für Österreich oder Dänemark.