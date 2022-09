Die balearische Landesministerpräsidentin Francina Armengol hat angekündigt, bei den kommenden Regionalwahlen im Frühjahr nächsten Jahres erneut für das Amt zu kandidieren. In einem Tweet an ihre Genossen dankte die Generalsekretärin der sozialistischen Partei PSIB das von ihnen entgegengebrachte Vertrauen, das sie zu diesem Schritt zu ermutigt habe.

"Nur gemeinsam können wir vier weitere Jahre fortschrittlicher Politik auf den Balearen garantieren", sagte sie. Armengol drückte ihre Bereitschaft aus, "alles zu geben", um soziale Gerechtigkeit und Gleichheit auf den Balearen zu schaffen, selbst wenn dies mutige Maßnahmen nötig habe.

"In den vergangenen sieben Jahren haben wir den Menschen auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera immer zur Seite gestanden, aber es gibt noch viel zu tun, und ohne uns werden wir diese Ziele nicht erreichen können", sagte sie. Der von ihrer Regierung nach dem Wahlsieg 2015 in die Wege geleitete Transformationsprozess in allen wirtschaftlichen und sozialen Belangen habe trotz vieler Widrigkeiten und nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie Erfolg gezeigt. „Diesen Weg wollen wir weitergehen“.