Die anhaltend hohen Temperaturen auf Mallorca, haben am heutigen Wahltag zu gesundheitlichen Problemen in zahlreichen Wahllokalen geführt. Um ein Uhr mittags erlitten zwei Männer in einem in einer öffentlichen Schule untergebrachtem Wahllokal in Palma einen Hitzschlag und mussten von zur Hilfe gerufenen Rettungssanitätern versorgt werden.

Die Temperaturen waren sogar so hoch, dass man gezwungen war, die Wahlurnen auf die Veranda zu verlegen, um die Hitze zu überstehen. Aber auch das reichte nicht aus, und es gab mehrere Fälle von Unwohlsein. Auch in Palmas Vorort Son Ferriol fielen am Morgen zwei ältere Frauen aufgrund der seit Beginn des Wahltages herrschenden Hitze in Ohnmacht, die sich aber ohne Eingreifen von Sanitätern wieder erholgten Auch in anderen Wahllokalen auf der Insel beklagten Wahlhelfer und Wähler Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius. Die Stadtverwaltung von Palma ließ im Laufe des Tages Ventilatoren in den Lokalen verteilen. Die Klassenzimmer, in denen die Kinder und Jugendlichen von Palma zu Beginn des Sommers unterrichtet werden, sind trotz der Beschwerden von Lehrern und Eltern nicht klimatisiert.