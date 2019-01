Rafael Nadal eröffnet Tennis Centre in Griechenland

In den kommenden Tagen will Rafael Nadal bei den Australian Open möglichst weit kommen. Als Tennis-Unternehmer expandiert er gerade abseits seiner Heimatinsel Mallorca.

Am Freitag wurde offiziell die Eröffnung eines zweiten Rafa Nadal Tennis Centres im April angekündigt. Standort wird das Sani Resort im griechischen Halkidiki sein. Auf acht Sandplätzen sollen Urlauber, aber auch Einheimische, in dem Fünf-Sterne-Resort künftig Tennis-Unterricht erhalten.

Das Angebot richtet sich an Sportler aller Altersgruppen und Spielstärken. Es handelt sich bei dem Tennis Centre um einen Ableger der Rafa Nadal Academy im mallorquinischen Manacor. Unterrichtet wird nach den von Nadal und seinem Team ausgearbeiteten Trainingsplan. Daher sollen alle Mitarbeiter des neuen Tennis Centres in Griechenland ab Februar eine zweimonatige Ausbildung in Manacor durchlaufen.

Das erste Rafa Nadal Tennis Centre wurde im Dezember in Costa Mujeres (Cancún, Mexiko) eröffnet.