Nummer eins des Damentennis in Manacor

Tennis-Prominenz in Manacor: Naomi Osaka, aktuelle Nummer eins in der Welt des Damentennis, trainiert in diesen Tagen auf dem Gelände der Rafa Nadal Academy.

Die Japanerin ist nach Mallorca gekommen, um sich hier optimal auf die bevorstehenden Sandplatz-Turniere vorzubereiten. Highlight sind natürlich die French Open ab 20. Mai in Paris. Osaka konnte bereits zwei andere Grand-Slam-Turniere gewinnen: 2018 die US Open und in diesem Jahr die Australian Open.

Die 21-Jährige steht seit Ende Januar an der Spitze der WTA-Weltrangliste. Sie ist die erste asiatische Tennisspielerin, der das gelang.

"Hausherr" Rafael Nadal ließ es sich nicht nehmen, seine Kollegin in Manacor persönlich zu begrüßen. Seine Rafa Nadal Academy verfügt über 19 Hart- und sieben Sandplätze.