Mallorca als letzter Test vor Wimbledon

Das Damen-Tennisturnier "Mallorca Open" verlässt die Insel. Ab dem kommenden Jahr schlagen auf den Rasenplätzen in Santa Ponça Herren auf.

Das ist ein Teil der einschneidenden Änderungen, zu denen es in der internationalen Tennis-Szene ab 2020 in der dreiwöchigen Rasensaison zwischen den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Wimbledon kommt. Nachdem zuletzt viermal die Damen im Rahmen eines WTA-Turniers auf der Anlage im Südwesten Mallorcas Station gemacht haben, werden ab dem kommenden Jahr die Herren in Mallorca um wichtige ATP-Weltranglistenpunkte und 963.650 Euro Preisgeld spielen.

Die Entscheidung, auf Mallorca ein ATP-250-Turnier auszutragen, wurde durch eine Ausschreibung seitens der ATP möglich, die nach einem neuen Schauplatz für das bisher im türkischen Antalya ausgetragene Rasenturnier suchte. Mit den Mallorca Championships wird in der kommenden Saison nun vom 20. bis 27. Juni 2020 das letzte Rasenturnier vor dem Saison-Highlight in Wimbledon stattfinden. Von 1998 bis 2002 gab es bereits ein Herrenturnier auf Mallorca, damals allerdings auf Sand.

Das bisher auf der spanischen Ferieninsel ausgetragene Damenturnier wandert nach Birmingham, das seinerseits die Lizenz für ein WTA-Premier-Event an Berlin weitergegeben hat, wo vom 13. bis 21. Juni 2020 die Grass Court Championships gespielt werden.

Das Damenturnier in Berlin und der Herrenwettbewerb in Mallorca werden von der Agentur „Emotion Sports" veranstaltet, die seit dem Jahr 2007 auf der ATP-Tour auch den Mercedes-Cup auf dem Stuttgarter Weissenhof organisiert. Damit zeichnet das Unternehmen, zu dessen Portfolio mit den Erste Bank Open auch das ATP-500-Turnier in Wien gehört, mit Stuttgart, Berlin und Mallorca gleich für drei internationale Tennis-Großevents auf Rasen verantwortlich.

„Mit der Durchführung von drei Turnieren innerhalb von drei Wochen stehen wir vor einer großen Herausforderung, der wir jedoch voller Zuversicht entgegenblicken. Wir werden das ATP-Turnier auf Mallorca kontinuierlich weiterentwickeln, und Santa Ponça ist der perfekte Schauplatz dafür. Ich möchte mich bei Wimbledon für die großartige Unterstützung unseres Tennis-Engagements in Mallorca und auch bei Toni Nadal bedanken, der als Turnierdirektor hervorragende Arbeit leistet und diese Funktion wie bei den Damen auch bei den Herren ausüben wird", betont Emotion-CEO Edwin Weindorfer.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass es im nächsten Jahr nach einer längeren Pause wieder ein ATP-Turnier auf Mallorca geben wird. Wir gehen davon aus, dass wir den Fans in der letzten Woche vor Wimbledon ein starkes Teilnehmerfeld präsentieren können. Nach vier erfolgreichen Damenturnieren starten wir nun mit dem Herren-Event in die nächste, spannende Tennis-Epoche auf Mallorca", erklärt Toni Nadal, Onkel und langjähriger Trainer von Rafael Nadal.