95 Heißluftballons steigen in den Mallorca-Himmel

95 Heißluftballons starten dieser Tage bei Manacor im Rahmen der 21. Europameisterschaft dieses kuriosen Sports. Die Teilnehmer aus 23 Ländern stiegen am Donnerstagnachmittag erstmals in den nunmehr blauen Himmel über Mallorca. Am Dienstag und Mittwoch hatten sie wegen der schlechten Wetterlage auf dem Boden bleiben müssen.

Auf die Insel geholt hatte die Meisterschaft der mallorquinische Pilot Ricardo Aracil. Die Ballons starten bis zum kommenden Sonntag ganz in der Nähe des mallorquinischen Kult-Restaurants El Cruce bei Manacor.

Am Donnerstag trieb der Wind die Ballons zunächst Richtung Vilafranca, dann nach Felanitx und später nach Inca. Sie flogen mit einer Geschwindigkeit von zehn Stundenkilometern.

Die Meisterschaft gibt es bereits seit 40 Jahren. 1976 war sie erstmals in Schweden ausgetragen worden. (it)