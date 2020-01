Atlético Baleares startet mit Sieg ins Jahr

Mallorcas Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat einen guten Start ins neue Jahr hingelegt: Im Inselduell wurde Peña Deportiva Ibiza mit 2:1 bezwungen.

Damit ist das Team von Trainer Manix Mandiola wieder in der Spur, nachdem das letzte Spiel des vergangenen Jahres mit 0:3 bei Marino de Luanco verloren worden war.

Vor rund 2500 Zuschauern im Estadi Balear machte Gabarre am Sonntag in der vierten Minute das frühe 1:0 für Gastgeber Atlético. In Minute 24 konnte dann Jordan auf 2:0 erhöhen. Zwar gelang Fran Nuñez in der 70. Minute noch der Anschlusstreffer für Peña Deportiva, doch dabei blieb es.

Die am Jahresende verlorene Tabellenführung in der Staffel eins der Segunda División B (so heißt in Spanien die dritte Liga) konnten die Mallorquiner mit dem Sieg allerdings nicht zurückgewinnen. Zwar schaffte Konkurrent Atlético Madrid B nur ein 1:1 gegen Las Rozas, der eine Punkt langt aber für die Spitzenposition. Atlético Baleares hat wie das Hauptstadtteam 42 Punkte, die Madrilenen verfügen jedoch über die bessere Tordifferenz.

Am Sonntag, 12. Januar, empfängt Atlético Baleares um 12 Uhr Langreo.