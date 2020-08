Enric Mas vertritt Mallorca bei der Tour de France

Jetzt ist es amtlich: Mallorcas Radstar Enric Mas nimmt an der Tour de France teil. Er gehört zum achtköpfigen Movistar-Team, das Sonntag, 29. August, in Nizza startet.

In der mallorquinischen Radsportszene träumt man natürlich schon vom Toursieg. Dafür dürfte es aber noch zu früh sein. Eine Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung soll aber in Angriff genommen werden. Außerdem hofft man auf den einen oder anderen Tageserfolg.

Sollte Mas ein Etappensieg gelingen, wäre er erst der zweite Mallorquiner, der das bei der Tour geschafft hat. Der erste war Miguel Bover Pons im Jahr 1956.

Das wichtigste Radrennen der Welt dauert drei Wochen, am 20. September wird das Peloton in Paris über die Ziellinie fahren.