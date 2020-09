Schlomsky und Witt gewinnen Golfturnier des Mallorca Magazins

Anna Witt und Gregory Schlomsky sind die Brutto-Sieger des „Mallorca Magazin Golfcups powered by Minkner & Partner 2020“, der am Samstag auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar ausgetragen wurde.

84 Golfer hatten sich für den Event angemeldet, 83 davon waren auch tatsächlich erschienen. Das fand Golf-de-Andratx-Manager Dirk Dünkler bei der Siegerehrung bemerkenswert, da das Wetter am Morgen nicht unbedingt danach aussah, einen perfekten Golftag zu erleben. So war es aber, abgesehen von den recht starken Winden. Anders als in anderen Inselregionen blieb es im Laufe des Tages nämlich trocken in Camp de Mar. Petrus hat sich, wie schon bei früheren MM-Golfturnieren, wieder als Fan des Mallorca Magazins geoutet …

Für alle Teilnehmer und für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, aber wissen wollen, was so los war, gibt es hier bald wieder zahlreiche Foto-Impressionen. (nimü)