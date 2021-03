Die Oldtimer auf Mallorca rollen wieder an

Während in den vergangenen Wochen und Monaten diverse größere Veranstaltungen auf Mallorca coronabedingt abgesagt wurden und das wohl auch in Zukunft noch häufiger so sein wird, lassen sich die Organisatoren der „Rally Clásico Mallorca” nicht entmutigen.

Die 17. Auflage des Oldtimer-Events findet von Donnerstag, 11., bis Samstag, 13. März statt. Das Fahrerlager befindet sich wieder in Puerto Portals, wo man die Gefährte bestaunen kann – wenn sie nicht gerade unterwegs sind. Donnerstag ist Start um 17 und Rückkehr um 19 Uhr. An den folgenden beiden Tagen geht es gegen 8.30 Uhr los. Freitag ist die Rückkehr nach Puerto Portals gegen 17.25 Uhr vorgesehen, Samstag gegen 16.15 Uhr.

Wegen Straßensperrungen gibt es in einigen Regionen der Insel Verkehrsbehinderungen.