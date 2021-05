Golfturnier des Mallorca Magazins ist ausgebucht

Es soll nicht nur Sportspaß sein, sondern ein echter Wohlfühltag werden: An diesem Samstag, dem Pfingstsamstag, 22. Mai, steuern viele golfende Leser des Mallorca Magazins den Golfplatz von Alcanada an. Denn dort wird der „MM-Frühlings-Cup 2021” ausgetragen.

Wer bisher noch nicht auf der Teilnehmerliste steht, der muss sich bis zum kommenden Jahr gedulden – der Event ist nämlich komplett ausgebucht.

Die Golfer, die sich rechtzeitig angemeldet haben, dürfen am Samstag nicht nur den Platz genießen, sondern auch gleich mehrfach leckeres Essen. Es wird ein Tag mit einigen Highlights.

Auf der Clubhaus-Terrasse können die Teilnehmer ab 9 Uhr ein gemeinsames Frühstück einnehmen und erhalten ein paar Startgeschenke. Es handelt sich um mallorquinische Spezialitäten zusammengestellt von Fet a Sóller. Dazu kommt noch Wein von Macià Batle. Das eigentliche Turnier beginnt um 10 Uhr mit Kanonenstart.

Im Halfwayhouse haben wieder die Mitarbeiter des Restaurants „Nou Segle 12”, das sich in Capdepera an der Plaça l’Orient befindet, das Kommando. Sie versorgen die Sportler mit einem leckeren Zwischenimbiss.

Gespeist wird auch im Anschluss an die Runde, dann erneut auf der Terrasse des Clubhauses, im Rahmen von Siegerehrung und Scorekartentombola. Aufgrund der Corona-Regeln gibt es anders als in früheren Jahren kein Büfett, stattdessen wird ein Menü serviert. Man sitzt, ebenfalls regelkonform, an Vierertischen, die Flights des Tages bleiben zusammen.

Musikalisch untermalt wird der letzte Teil des Events von Sänger Inan Lima, der zusammen mit dem Trompeter und Perkussionisten Ivan St. Ives aufspielen wird. Beide haben auf der Insel schon häufig ihre Qualitäten unter Beweis gestellt.

Auf die sportlichen Sieger (Brutto, Netto, Sonderwertungen) warten Weinpräsente der Bodega Macià Batle. Und zum Abschluss können die Teilnehmer noch auf ihr Glück bei der Scorekartentombola hoffen. Zusammen mit zahlreichen Partnern hat das MM-Team wieder ein Bündel aus attraktiven Preisen geschnürt. So gibt es neben Gutscheinen, zum Beispiel für Restaurantbesuche, unter anderem einen Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel Stei- genberger in Camp de Mar zu gewinnen. Hauptpreis ist ein iberischer Schinken, der zur Verfügung gestellt wird von dem in Bensheim ansässigen Shop für mallorquinische Weine und Feinkost, „cerdoNEGRO”.

Wichtig: Auch auf der Golf-Anlage müssen bestimmte Corona-Regeln eingehalten werden. Beim Spielen auf dem Platz braucht man aber keine Maske zu tragen.