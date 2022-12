Hunderte von marokkanischen Fans haben am Dienstagabend auf Mallorca den historischen WM-Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Spanien zum Teil euphorisch gefeiert. Nach dem Elfmeterschießen, das Marokko mit 3:0 gewann, versammelten sich insbesondere in Palma und in Manacor zahlreiche nordafrikanische Anhänger vor Bars und Lokalen auf der Straße, um lautstark den erstmaligen Einzug ihrer Mannschaft ins WM-Viertelfinale zu bejubeln.

Die Feiern der Fans verliefen allesamt friedlich, es kam inselweit zu keinerlei Zwischenfällen, die Polizei musste zu keinem Zeitpunkt eingreifen. Bereits vor dem Anpfiff der Partie um 16 Uhr hatten sich viele marokkanische Fans in ihren Stammkneipen zusammengefunden, um dort gemeinsam das Spiel zu verfolgen.Alkoholische Getränke waren aber in fast allen dieser Lokale tabu, dafür floss der Tee in Strömen. Auffallend war zudem, dass sich sehr viele Frauen unter den marokkanischen Fans befanden, wie ein Reporter der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in seinem Bericht erwähnte. In Palma wurde vor allem im Einwanderervierteln wie Son Gotleu gefeiert. Dort sangen und tanzten junge Marokkaner bis spät in die Nacht unter Trommelklängen auf der Straße.