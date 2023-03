Enric Mas ist der wohl bekannteste Radprofi der Insel, landete mehrfach in den Top 10 der Tour de France und der Vuelta a España. Jetzt macht der 28-Jährige mit einem spektakulären Drohnen-Video auf sich aufmerksam, das ihn dabei zeigt, wie er auf seinem Rennrad die weltbekannte Serpentinenstraße von Sa Calobra auf Mallorca herunterdüst. Produziert wurde der Clip in Zusammenarbeit mit dem Streaming-Ambieter Movistar Plus für dessen Serie "El día menos pensado" (frei übersetzt: "Wenn man es am wenigsten erwartet"), die das Radteam Movistar proträtiert.