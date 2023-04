Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hält sich vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am 30. April auf Mallorca auf. Er nahm mit der Rückennummer 1002 an einem Neunkilometerlauf in Magaluf teil. Er schaffte die Strecke in 35 Minuten und 44 Sekunden. Der 35-jährige Hülkenberg ist Stammpilot beim Haas-Team, der einzige in dieser Rennsaison aus Deutschland überhaupt.

Der Teamchef Günther Steiner sagte jüngst über ihn: "Die Erfahrung und das Wissen, also das, was Nico ins Team einbringen kann, sind eindeutig zu sehen. Er hat fast 200 Grand-Prix-Starts in seiner Karriere, eine Reputation als großartiger Qualifyer und als solider, zuverlässiger Racer." Nach Baku finden weitere Rennen am 7. Mai in Miami und am 21. Mai in Imola (Italien) statt. Deutschlands Erfolgsfahrer sebastian Vettel war im Sommer des vergangenen Jahres zurückgetreten.

Der in Emmerich in Nordrhein-Westfalen geborene und in Monaco wohnhafte Hülkenberg vertreibt sich seine Zeit auf Mallorca auch gern mit Radfahren, Kinobesuchen und Tennis spielen. Er ist seit dem Jahr 2010 als Formel-1-Pilot aktiv und stand schon bei folgenden Teams unter Vertrag: 2010 bis 2012 Williams, 2012 Force India, 2013 Saube, 2014–2016 Force India, 2017–2019 Renault, 2020 - 2021 Racing Point und 2022 Aston Martin.