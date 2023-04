Rundum sonniges Wochenende für Mallorcas große beide Fußballmannschaften. Sowohl Real Mallorca als auch Drittligist Atlético Baleares haben am Sonntag ihren Punktestand um jeweils drei Punkte erhöht. Real Mallorca gewann zuhause 3:1 gegen den FC Getafe, Atlético Baleares in Palma 2:1 gegen Nástic Tarragona.

Real Mallorca hat mit dem erneuten Sieg sein Saisonziel, den Klassenerhalt in der Primera Divisón mathematisch erreicht und liegt jetzt mit 40 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Dabei sah es über lange Strecken der ersten Halbzeit gar nicht so gut für die Gastgeber aus. So ging der FC Getafe in der 23. Minute durch ein Tor von Borja Mayoural in Führung.

Sichtlich geschockt von dem Gegentreffer spielte Mallorca von da an sehr nervös und hatte kaum Torchancen. Das änderte sich mit dem Seitenwechsel. Der wuselige Südkoreaner Kang In Lee, bester Spieler auf dem Platz, sorgte mit einem sehenswerten Treffer in der 55. Minute für den Ausgleich. Keine zehn Minuten später legte Raillo für die Gastgeber zum 2:1 nach. Real Mallorca hatte danach das Spiel im Griff, Kang In Lee setzte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor das Sahnehäubchen auf.

Auch Mallorcas Drittligist Atlético Baleares musste im Heimspiel gegen das katalanische Team Gimnástic „Nástic“ Tarragona einem anfänglichen Tor der Gäste in der 28. Spielminute lange Zeit hinterherlaufen. Erst in der zweiten Halbzeit (61. Minute) gelang Xisco Jiménez der Ausgleich, acht Minuten später sorgte Dioni für den 2:1-Siegtreffer. Atlético Baleares liegt aktuell mit 43 Punkten auf dem zehnten Tabellenrang der so genannten Primera RFEF-Liga, was in etwa der dritten Liga entspricht. Präsident des Traditionsvereins aus Palma ist der deutsche Unternehmer Ingo Volckmann.