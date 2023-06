Der bisherige Eigentümer des Fußball-Erstligisten Real Mallorca, der US-Amerikaner Robert Sarver, zieht sich zurück. Sieben Jahre, nachdem er Hauptanteilseigner des zuvor in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Vereins wurde, hat der Club eine grundlegende Änderung der Aktionärsstruktur angekündigt, und Sarver seinen Abschied bekanntgegeben. Dessen Anteile an Real Mallorca gehen an die von Andy Kohlberg angeführte Investorengruppe über, wodurch Kohlberg die Kontrolle übernimmt. Die Änderung wird am 30. Juni wirksam werden, wie der Verein in einer Pressemitteilung am Montag bekanntgab. Dabei wurde erklärt, dass der Wechsel der Aktionäre "keine großen Veränderungen" in der Führungsebene des Unternehmens mit sich bringen werde.

"Real Mallorca hat ein enormes Potenzial. Unser Ziel ist es, das Fanerlebnis durch die weitere Modernisierung des Stadions zu verbessern und ein wettbewerbsfähiges Team aufzubauen. Ich möchte unseren treuen Fans für ihre fortwährende Unterstützung danken", erklärte Andy Kohlberg nach der offiziellen Bekanntgabe der Organisationsänderung. Der neue Präsident von Real Mallorca hatte bereits nach dem Skandal um rassistische und sexistische Kommentare von Robert Sarver, der letztendlich zu seiner Strafe durch die NBA führte und ihn zwang, die Phoenix Suns zu verkaufen, einen Großteil der Repräsentation und Führung des Clubs übernommen.

Während dieser Phase haben sowohl Real Mallorca als auch Andy Kohlberg zunehmend Distanz zu Robert Sarver genommen, mit dem die Ära des US-amerikanischen Eigentums begann. Kohlberg hat nicht nur ein Haus in Palma erworben, sondern ist auch allmählich häufiger im Alltag des Clubs präsent. Zu den Aktionären gehört weiterhin der ehemalige kanadische Basketballspieler Steve Nash. Am 1. Juli sollen voraussichtlich neue Berater bekanntgegeben werden.

Laut der Pressemitteilung des Vereins bringt Andy Kohlberg "eine bemerkenswerte 40-jährige Karriere im Profisport mit, darunter die Vizepräsidentschaft der Phoenix Suns sowie ein Jahrzehnt auf der ATP-Tennis-Tour". Darüber hinaus ist der neue Hauptaktionär auch der "Gründer und CEO von Kisco Senior Living", einem führenden Unternehmen im Bereich Seniorenwohnungen in den USA, das über 2.300 Mitarbeiter beschäftigt.